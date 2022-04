Covid, a Fiumicino 69 nuovi casi e 33 guariti nelle ultime 24 ore: il bollettino del 26 aprile

Fiumicino – “Purtroppo anche oggi si registra un balzo nei contagi all’interno del nostro Comune: secondo i dati della Asl Roma 3 i positivi sono 530, a fronte di 69 nuovi casi e 33 guariti rispetto a ieri. Le donne contagiate sono 298, gli uomini 232, con un’età media di 39 anni. Le località più colpite sono Fiumicino e Isola sacra con il 70% dei casi totali, Parco Leonardo con il 13% e Fregene con il 5%. Non mi stancherò mai di ricordarvi di fare attenzione, seguire le regole per evitare contagi e diffusione del virus, e soprattutto di vaccinarvi. Rimane l’unica arma efficace che abbiamo contro il virus”. Così, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link