C’è l’accordo, Twitter sarà venduto a Elon Musk: affare da 44 miliardi di dollari

Los Angeles – Twitter verrà venduto a Elon Musk. La compagnia ha annunciato un accordo definitivo e verrà acquisita dal magnate, fondatore di Tesla. Musk pagherà 54,20 dollari ad azione, l’operazione nel complesso ammonterà a circa 44 miliardi di dollari. Musk ha festeggiato la fumata bianca, ovviamente, con un tweet: “Spero che anche i miei critici più severi rimangano su Twitter, perché questo è ciò che significa la libertà di parola”.

Il Wall Street Journal e il New York Times oggi hanno acceso i riflettori sull’accelerazione nella trattativa. Una decina di giorni fa, Musk ha formalizzato un’offerta da oltre 43 miliardi di dollari per completare l’operazione. Dopo un’iniziale reazione negativa, l’attuale board di Twitter ha modificato la propria posizione dopo la diffusione di informazioni secondo cui Musk potrebbe contare su finanziamenti complessivi per 46,5 miliardi di dollari.

Trump

Donald Trump, ‘bannato’ lo scorso anno dal social, non tornerà a twittare dopo l’arrivo del nuovo proprietario. L’ex presidente degli Stati Uniti, espulso dal social dopo l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, non rientrerà su Twitter nemmeno se Elon Musk – destinato ad acquisire la compagnia – dovesse annullare il provvedimento permanente.

“Spero che Elon acquisisca Twitter perché lo migliorerà, è una brava persona. Ma io resterò su Truth”, dice Trump, a Fox News, facendo riferimento al ‘suo’ social. Musk non si è pubblicamente espresso sulla possibilità di riammettere Trump. ‘The Donald’, apparentemente, non è interessato alla ‘riabilitazione’ e pensa solo a Truth. “Stiamo accogliendo milioni di utenti, la risposta che abbiamo è che Truth è molto meglio di Twitter. Lì ci sono i bot e gli account fake. E il succo della question è che io non tornerò su Twitter”. (fonte Adnkronos)