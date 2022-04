Fiumicino, tamponamento a catena su via dell’aeroporto: traffico anche sulle collaterali

Fiumicino – Incidente sul viadotto dell’Aeroporto nelle prime ore di stamattina, 26 aprile.

Un tamponamento a catena che, per fortuna, sembrerebbe senza conseguenze più serie per i conducenti coinvolti. Ma il traffico è completamente paralizzato non solo sul viadotto in direzione Fiumicino, ma anche sulle strade collegate.

Intasata viale di Puglia, così anche la carreggiata proveniente da Ostia, ma anche la viabilità secondaria.

La Polizia è intervenuta per gestire la viabilità e deviare il traffico così da smaltire l’enorme ingorgo causato dal sinistro.

