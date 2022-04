Ladispoli, contributo per i canoni di locazione 2022: pubblicato l’avviso

Ladispoli – L’Amministrazione comunale di Ladispoli comunica che è stato pubblicato l’avviso per la concessione del contributo per il pagamento dei canoni di locazione- annualità 2022.

Possono accedere al contributo i nuclei familiari residenti nel comune di Ladispoli. Si specifica che per nucleo familiare si intende il richiedente e tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia anagrafico rilasciato dal comune di residenza. Le domande che riportano una composizione del nucleo familiare non corrispondente a quello risultante dallo stato di famiglia anagrafico saranno automaticamente escluse.

I requisiti di accesso sono:

– ISEE ordinario/corrente in corso di validità con valore pari o inferiore a 14.000 euro;

– il richiedente deve essere titolare di contratto di locazione regolarmente registrato, ad uso esclusivamente abitativo, avente ad oggetto un’unità immobiliare ubicata nel territorio del Comune di Ladispoli, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

– il richiedente e il suo nucleo devono essere residenti nell’immobile di cui detengono il contratto di locazione regolarmente registrato;

La domanda andrà presentata esclusivamente attraverso il modello scaricabile dal sito istituzionale del comune di Ladispoli entro le ore 12:00 del 23 maggio 2022. L’istanza, accompagnata da tutti i documenti richiesti, dovrà essere consegnata in formato cartaceo all’ufficio protocollo del Comune di Ladispoli in Piazza Falcone aperto tutti giorni escluso il sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:00 o presentando la domanda (con gli allegati) tramite pec all’indirizzo comunediladispoli@certificazioneposta.it specificando, in entrambi i casi, la dicitura “ DOMANDA PER CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022”.

Per visionare avviso e modello di domanda https://www.comunediladispoli.it/contributo-canoni-di-locazione-2022-pubblicato-lavviso/notizia

