Lavori Pubblici a Civitavecchia, D’Ottavio: “In settimana interventi su quattro quartieri cittadini”

Civitavecchia – Altro gruppo di cantieri stradali in partenza nelle prossime ore sul territorio comunale. Lo comunica l’Assessore ai Lavori Pubblici, Roberto D’Ottavio.

“A breve sarà operativo il cantiere per il rifacimento del manto stradale di viale Lazio, nel tratto da via Lombardia a via del Casaletto Rosso.

Si tratta del proseguimento delle olpere che hanno visto nele settimane scorse il completamento del marciapiede lato mare. Inoltre avvieremo la riqualificazione di via Zuddas, questo per quanto riguarda Campo dell’Oro. Inizieranno poi nei prossimi giorni altri interventi su via Foscolo e via Amba Aradam e su via Pecorelli, in corrispondenza della rotatoria nel quadrante di via Terme di Traiano.

Infine partirà anche il cantiere di via Monti Cimini al quartiere Faro, mentre avvertiamo residenti e utenti della strada che si procederà anche al rifacimento di alcune vie del quartiere di Boccelle”, conclude D’Ottavio.

