Lotto, la fortuna bacia Latina e Roma: vincite per oltre 34mila euro

Roma – Doppietta al Lotto nel Lazio, con vincite complessive – tra quelle più alte di giornata – per oltre 34mila euro: come riporta Agipronews, si festeggia a Latina con 21.660 euro e a Roma, con altri 12.975 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 320 milioni da inizio anno. Anche il 10eLotto premia il Lazio: a Marino, in provincia di Roma, un fortunato giocatore ha centrato un 9 da 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.

