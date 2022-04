Malore Tacconi, il figlio Andrea accende la speranza: “Muove un po’ gli occhi e gli arti”

Sono ore di attesa per i famigliari e i tifosi di Stefano Tacconi. L’ex calciatore della Juventus e della Nazionale è ricoverato nel reparto neurologico dell’Ospedale di Alessandria dal 23 aprile scorso.

Un aneurisma al cervello ha causato il suo malore ma lui non molla. A testimoniare una forza conosciuta e tenace è suo figlio Andrea. Lo dice quest’ultimo ai microfoni di Raisport di Calcio Totale: “Muove gli occhi e gli arti”. La tac fatta sabato scorso non ha particolari problemi e l’emorragia è stata fermata: “Attendiamo la ripresa”. Dice ancora il giovane.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.