Matteo Di Cola e Italy Food Porn a sostegno del popolo Ucraino

Roma – Dal 24 febbraio ad oggi, la guerra in Ucraina ha sconvolto l’equilibrio geopolitico mondiale, e pur non vivendo in prima persona una condizione bellica, tutta Italia si è sentita in dovere di aiutare: non hanno fatto eccezione Matteo di Cola e tutto lo staff di Italy Food Porn.

Il Team di Food Influencer “Italy Food Porn” ha aderito all’iniziativa della Chiesa Cristiana Evangelica Magliana “LA GIOIA”, che a partire da lunedì 21 marzo presso la , sita in Via Pieve Fosciana, 120 inizierà una Raccolta Fondi Straordinaria di beni che saranno consegnati con BILICO di 22 tonnellate tra il 10 ed il 15 aprile, in una città dell’Ucraina.

Matteo Di Cola e gli altri non si sono soltanto limitati a donare beni di prima necessità, ma hanno coinvolto società e aziende del settore food su tutto il territorio nazionale, intessendo una vera e propria rete di solidarietà che corre lungo tutta Italia.

“Noi lavorando nel mondo della ristorazione – commenta Matteo Di Cola – sappiamo bene l’importanza del cibo e se ci viene chiesta una mano in favore della solidarietà, specialmente in momenti del genere, viene difficile tirarsi indietro”

L’iniziativa promossa e sostenuta in Italia dall’Associazione Vivere la Gioia affianca in maniera indipendente altri progetti che in queste settimane sono già operativi e continuano lodevolmente nella capitale.

Ecco l’elenco dei beni richiesti:

Prodotti alimentari: tonno, carne in scatola, crackers, pane in cassetta, caffe/cappuccino/the solubile, latte in polvere, biscotti, salumi (si chiede di controllare una conservazione di validità il più lungo possibile);

tonno, carne in scatola, crackers, pane in cassetta, caffe/cappuccino/the solubile, latte in polvere, biscotti, salumi (si chiede di controllare una conservazione di validità il più lungo possibile); Medicinali : antidolorifici, antifebbrili, salviette monouso e imbevute di alcol, paracetamolo, Oki, vitamina c, acqua ossigenata, caramelle per la tosse (tutti con validità di almeno 6 mesi);

: antidolorifici, antifebbrili, salviette monouso e imbevute di alcol, paracetamolo, Oki, vitamina c, acqua ossigenata, caramelle per la tosse (tutti con validità di almeno 6 mesi); Prodotti per l’igiene personale : assorbenti intimi, pannolini per anziani, sapone per igiene intima, shampoo, bagnoschiuma;

: assorbenti intimi, pannolini per anziani, sapone per igiene intima, shampoo, bagnoschiuma; Prodotti per bambini : pannolini varie misure, omogeneizzati, biscotti per bambini, minestrina per bambini, salviette monouso;

: pannolini varie misure, omogeneizzati, biscotti per bambini, minestrina per bambini, salviette monouso; Piatti pronti : scatole di cibo in scatola a lunga conservazione già cotto (scadenza di almeno 3-6 mesi);

: scatole di cibo in scatola a lunga conservazione già cotto (scadenza di almeno 3-6 mesi); Prodotti materiali: stufe, bollitori, torce con batterie, scarpe da ginnastica (anche usate se in buono stato), tute da ginnastica (anche usate, se pulite e in ottimo stato)

Il viaggio farà tappa al confine con la Romania presso la “Misiunea Creștină Străjerul” in Dersca (Romania) dove verrà atteso il bilico ed il mezzo per entrare poi in Ucraina.

Sponsorizzare il viaggio

E’ possibile fare una donazione a VIVERE LA GIOIA iban: IT51C0832703253000000000145 causale: MISSION for Ukraina. Per consegnare il materiale: dal lunedì al venerdì presso: Chiesa Cristiana Evangelica Magliana “LA GIOIA” – Via Pieve Fosciana, 120 – Roma (orario: 10.00-12.00 e 15.00-17.00). Per informazioni: viverelagioia@gmail.com whatsapp 345.5656737

