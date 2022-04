Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. E’ assodato il rinforzo dell’anticiclone nel corso della prossima settimana, in espansione dalle latitudini mediterranee verso l’Europa centrale dopo le locali note instabili che lunedì coinvolgeranno ancora parte delle regioni centro-settentrionali. L’alta pressione ingloberà anche l’Italia, dove il tempo tenderà a stabilizzarsi sempre di più giorno dopo giorno, ma inizialmente dovremo aspettarci ancora una breve fase instabile e piovosa, quanto meno sulle regioni settentrionali. Proprio nella giornata di martedì 26 aprile, infatti, una saccatura depressionaria presente sull’Europa centrale, nel suo movimento da ovest ad est, coinvolgerà le nostre regioni settentrionali con formazione di rovesci sulle zone alpine che si porteranno rapidamente verso la Val Padana. Saranno soprattutto i settori pianeggianti lombardo-veneti a vedere i fenomeni più frequenti, anche temporaleschi, più sporadici invece al Nordovest e a sud del Po. Non verranno coinvolte dal passaggio instabile le regioni centro-meridionali, ormai sotto la protezione dell’anticiclone in fase di espansione verso nord, con clima mite soprattutto al Sud dove si potranno raggiungere punte di 25°C, anche se una lieve variabilità diurna interesserà l’Appennino centrale.

METEO MARTEDI’ 26 APRILE. Al Nord: Cieli nuvolosi con rovesci sparsi alternati a brevi schiarite. Più asciutto su Ponente Ligure, Alpi occidentali e Piemonte con schiarite. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 22. Al Centro: Tempo stabile e soleggiato su gran parte delle regioni, qualche piovasco possibile sull’alta Toscana. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 22. Al Sud: Cielo soleggiato ovunque, annuvolamenti più frequenti solo su Gargano e Molise, ma senza fenomeni associati. Temperature stazionarie, massime comprese tra 19 e 24.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: giornata complessivamente variabile sulla Toscana con maggiori addensamenti sul comparto nord occidentale della Regione (Apuane e Garfagnana), dove saranno ancora possibili dei locali piovaschi. Tra sole e nubi irregolari su Lazio e Umbria con tempo asciutto, salvo locali e brevi piovaschi diurni sul Perugino. Temperature in ulteriore lieve rialzo; punte di oltre 20°C. Venti deboli o moderati in prevalenza dai quadranti Ovest-Sudovest. Mare fino a mosso o molto mosso ma con moto ondoso in graduale calo.

Commento del previsore Lazio

25 aprile spiccatamente variabile su Toscana, Umbria e Lazio tra sole e nubi frequenti, con qualche nuovo spunto piovoso più probabile a ridosso dell’Appennino e sull’alta Toscana. A seguire fase stabile e più soleggiata grazie al rinforzo dell’alta pressione, con impennata termica diurna e punte anche di 25-26°C. Prognosi ancora incerta per il weekend del 1 maggio, che potrebbe risultare in parte instabile.

(Fonte: 3B Meteo)