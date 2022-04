Parigi, il vescovo Aupetit “vittima di gossip”: il Papa lo rimpiazza con mons. Ulrich

Città del Vaticano – Papa Francesco ha nominato arcivescovo metropolita di Parigi mons. Laurent Ulrich, finora arcivescovo metropolita di Lille. Con la nomina del nuovo capo dell’arcidiocesi parigina, nato il 7 settembre 1951 a Digione, si chiude la tormentata vicenda di transizione legata alle dimissioni del precedente arcivescovo, mons. Michel Aupetit, in seguito alle voci su una sua presunta relazione con la segretaria. La rinuncia di Aupetit è stata accettata dal Papa lo scorso 2 dicembre, nominando un amministratore apostolico. Ma sul volo di ritorno da Atene, il 6 dicembre, lo stesso Pontefice ha detto ai giornalisti che mons. Aupetit è stato vittima “del chiacchiericcio, che ne ha distrutto la fama: uno che ha perso la fama così pubblicamente non può governare. E questa è un’ingiustizia”. (fonte Ansa)

