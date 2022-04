Roma, furti tra i turisti in centro e sui bus: quattro ladri arrestati in poche ore

Roma – Nelle ultime ore, nel corso dei quotidiani servizi di controllo nel centro storico della Capitale, i Carabinieri del Gruppo di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 4 persone, gravemente indiziate del reato di furto aggravato.

I Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia hanno arrestato due donne di etnia rom, una 27enne e una 31enne, già note alle forze dell’ordine, sorprese a bordo del bus linea Atac 40 mentre si impossessavano con destrezza di un portafoglio custodito nella borsa a tracolla di una turista francese di 49 anni. I Carabinieri le hanno bloccate immediatamente recuperando la refurtiva.

I Carabinieri della Stazione di San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due cittadini cubani, senza fissa dimora di 26 e 35 anni, bloccati subito dopo aver derubato della borsa una turista americana di 44 anni che pranzava ai tavoli esterni di un ristorante in zona Campo de’ Fiori. La borsa, contenente denaro contante, effetti personali e un IPhone, è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. Tutti gli arresti eseguiti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

