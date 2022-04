Spettacolo nei cieli di Palidoro: parata di pianeti allineati in congiunzione con la Luna

Fiumicino – Spettacolare allineamento di pianeti il 25 aprile: Giove, Venere, Marte e Saturno allineati tra loro in congiunzione con la Luna. Lo spettacolo all’alba sulle campagne di Palidoro è stato immortalato da Giuseppe Conzo, del Gruppo Astrofili Palidoro, con camera Nikon Coolpix p510 su treppiedi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link