Guerra in Ucraina, Mosca minaccia Londra: “Pronti alla rappresaglia”

Mosca – La Russia è pronta a fornire una “risposta proporzionale” immediata alle “provocazioni” della Gran Bretagna in Ucraina a proposito degli attacchi contro obiettivi in ​​Russia. Lo ha detto il ministero della Difesa di Mosca commentando le parole del ministro delle forze armate del Regno Unito, James Heappey, secondo il quale Londra sostiene le truppe ucraine che effettuano attacchi in territorio russo. “Non è necessariamente un problema” se l’Ucraina utilizza armi donate dalla Gran Bretagna per compiere attacchi in territorio russo, ha detto Heappey. ”Come abbiamo avvertito, le forze armate russe sono pronte 24 ore su 24 a lanciare attacchi di rappresaglia con armi a lungo raggio di alta precisione nei centri decisionali di Kiev”, si legge in una nota del ministero della Difesa russo. Se Mosca attaccherà, ”non sarebbe necessariamente un problema se i rappresentanti di un determinato paese occidentale si trovassero in quei centri decisionali a Kiev”, ha aggiunto il ministero russo. (fonte Adnkronos)