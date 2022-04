Civitavecchia senz’acqua venerdì 29 aprile: ecco dove

Civitavecchia – Acea Ato 2 comunica che, per consentire il collegamento idraulico della nuova condotta passante per la strada di via Fontanatetta, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune vie del Comune. Le strade interessate al fuori servizio programmato sono le seguenti: via Ugo Fontanatetta e limitrofe, via Ignazio Commentale e limitrofe, via Sant’ Agostino e limitrofe.

Il lavoro verrà eseguito venerdì 29 aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 17:00, salvo imprevisti.

Per alleviare il disagio alla cittadinanza è stato predisposto lo stazionamento di un’autobotte in via Ugo Fontanatetta, all’altezza del civico 10. Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06 57994116. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800-130-335.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Civitavecchia, clicca su questo link