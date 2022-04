Fascianelli (Anar): “La Ztl a Roma? Zona dove Tutto è Libero”

Roma – “Transitano auto alle quali sono state revocate le autorizzazioni Ncc, macchine hanno la scritta ‘noleggio’ sul vetro noleggio ma non hanno la targhetta autorizzativa, altre che vanno in giro con gli adesivi da Tour operator e si piazzano davanti agli alberghi, ma in realtà fatturano come Ncc pur non avendo anch’essi la targhetta per servizio da noleggio… Che dire: benvenuti a Roma, dove la Ztl non è Zona a Traffico Limitato ma Zona dove Tutto è Libero”.

A parlare è Ivano Fascianelli, presidente di Anar (l’Associazione nazionale autonoleggiatori riuniti) che in un comunicato stampa stigmatizza il mancato controllo all’interno della Ztl capitolina.

“C’è una sorta di lassismo che francamente non è più tollerabile, anche perché i riferimenti regolatori esistono, basti citare l’ancora inapplicato art.29 dello stesso Regolamento Capitolino. Il risultato di questi mancati controlli è che dentro Roma, dentro la Ztl, circola pressoché chiunque.

Un problema nel problema, è che il Comune di Roma non aggiorna la lista bianca degli aventi diritto ad entrare nella Ztl, e dunque anche chi ha la licenza revocata passa tranquillamente.

Assurdo che debba essere Anar – spiega Fascianelli – a seguito delle revoche, a dover informare le forze dell’ordine. C’è qualcosa che non funziona nel meccanismo di trasmissione e controllo delle autorizzazioni e delle sentenze. In sostanza se all’inizio dell’anno si hanno i requisiti per essere iscritti, ma se durante l’anno interviene una revoca, nessuno se ne accorge; la targa non viene eliminata dalle liste bianche, e chi vuole continuare ad operare anche senza titolo può farlo perché tanto nessuno controlla le liste, e dunque risulta dentro le legge pur essendone fuori. Un paradosso che non può continuare. Il Campidoglio si svegli, siamo al centro di Roma, non nel Far West”.

