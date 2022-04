Fiumicino, amici a quattro zampe più tutelati col “Garante degli animali”

Fiumicino – “E’ stata convocata la Commissione per i Diritti degli Animali con ‘Regolamento Garante degli Animali’ tra i punti all’ordine del giorno. A breve porteremo in Consiglio comunale delle modifiche al regolamento sulla Tutela degli animali. Modifiche che intendono rafforzare la tutela degli animali che vivono e/o transitano nel nostro territorio”. Lo fa sapere il consigliere di Demos, e Presidente della Commissione, Armando Fortini, che aggiunge: “Come Demos, abbiamo voluto proporre ai membri della Commissione preposta l’Istituzione del Garante degli Animali e dell’apposito regolamento che gestirà di conseguenza il suo lavoro”.

“Tra le funzioni del Garante, che avrà un ruolo di raccordo tra Istituzioni, Associazioni e servizi veterinari dell’ASL e anche quella di segnalare alla Giunta e al Consiglio Comunale l’opportunità di adottare provvedimenti, proponendo azioni di tutela e iniziative mirate al benessere, al rispetto e alla comprensione dell’importanza del ruolo che gli animali ricoprono all’interno della nostra comunità”, prosegue.

“Il tema degli animali troppo spesso è messo all’ultimo posto nelle varie agende politiche che governano il paese – gli fa eco Maurizio Ferreri, capogruppo di Demos -. Noi riteniamo che l’istituzione della figura del Garante degli Animali, sarà un ulteriore importante ‘strumento’ nel percorso che abbiamo intrapreso da tempo; quello di porre la massima attenzione alla tutela e alla salvaguardia dei diritti di chi vive nel nostro territorio. Voglio sottolineare l’attenzione che l’Amministrazione pone su questo tema. A breve, per la prima volta, il comune inizierà un prima distribuzione di cibo per animali supportando in modo concreto chi è in difficoltà e le volontarie che da anni gestiscono le colonie feline del territorio”.

