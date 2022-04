Giardino di Roma, conclusi i lavori: riapre il sottopasso di via Fiumalbo

Roma – “Grazie al lavoro di squadra tra X Municipio e Roma Capitale, ieri, 26 aprile 2022, sono stati eseguiti i lavori per il ripristino parziale dell’impianto di sollevamento acque di Via Fiumalbo, per riaprire (con l’ultimazione degli interventi per la pulizia della carreggiata da parte di Ama e gli interventi di manutenzione del manto stradale ammalorato nella sede stradale) nelle prossime ore il sottopasso al traffico veicolare“.

Così, in una nota, l’assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio, Guglielmo Calcerano, e il Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità, Leonardo Di Matteo, che proseguono: “Vogliamo sottolineare lo sforzo congiunto di tutti i rami dell’amministratore comunale, da noi interpellata da ultimo con una Commissione specifica lo scorso 19 aprile al quale è seguito un sopralluogo tecnico di Acea-Areti e i tecnici municipali di sabato 23 aprile. Ringraziamo il Sindaco ed il suo Gabinetto, l’assessora Segnalini, il Simu, e la nostra Direzione Tecnica municipale, e naturalmente Acea-Areti, che materialmente ha eseguito i primi interventi urgenti di ripristino parziale di alcune pompe, che possano consentire la normalizzazione del traffico nel sottopasso in attesa della riparazione definitiva dell’opera di bonifica”.

“Non ci nascondiamo: i cittadini di Giardino di Roma hanno pagato un prezzo altissimo in questi due mesi, ma questa Amministrazione ha dato il massimo per risolvere in tempi brevi un problema gravissimo, derivante dal furto di cavi e apparecchi e manomissione di un impianto fondamentale per la viabilità del quadrante. Abbiamo svolto due Commissioni mirate, interessato Roma Capitale e tentato anche di rimuovere provvisoriamente l’allagamento con aspiratori temporanei, purtroppo senza successo, a causa dell’immediato riemergere dell’acqua di falda”, aggiungono.

“Ringraziamo quindi i residenti, le associazioni e i comitati del quartiere Giardino di Roma, e andiamo avanti con il massimo impegno finalizzato alla completa riparazione di tutte le pompe dell’impianto, un impegno che è già iniziato con la messa in opera, da parte del Municipio X, di un impianto di allarme, per evitare che si ripetano furti e manomissioni”, concludono Calcerano e Di Matteo.

