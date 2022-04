Houston - Lanciata la navetta Dragon Freedom di SpaceX con a bordo l'equipaggio Crew 4 composto dalla nostra astronauta dell'Esa Samantha Cristoforetti, dal comandante Kjell Lindgren, dal pilota Robert Hines e dalla specialista di missione Jessica Watkins.

Freedom takes flight! Three @NASA_Astronauts and one @ESA astronaut lifted off from @NASAKennedy aboard the @SpaceX Dragon Freedom. #Crew4's expected arrival time at the @Space_Station is about 15.5 hours from now. pic.twitter.com/hmIX8dNlWd

— NASA (@NASA) April 27, 2022