Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La piccola saccatura depressionaria presente sull’Europa centrale e responsabile di una certa instabilità che martedì interesserà parte delle nostre regioni settentrionali, si sposterà verso il comparto settentrionale balcanico mercoledì e tenderà a colmarsi. Nel frattempo alle medio-basse latitudini europee andrà insediandosi e rinforzando un campo di alta pressione che determinerà anche sull’Italia condizioni di stabilità in settimana. Giusto nelle ore pomeridiane di mercoledì, i residui effetti della saccatura ormai sui Balcani potranno concretizzarsi in qualche episodio di locale instabilità lungo la fascia appenninica centro-settentrionale e sul Friuli, mentre altrove prevarrà il sole. Anticiclone e tempo stabile ci faranno compagnia almeno fino a ridosso del weekend, con temperature in aumento e condizioni primaverili più che gradevoli.

METEO MERCOLEDI’ 27 APRILE. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato sull’Italia, pur con qualche locale eccezione. Nel pomeriggio infatti un po’ di nubi interesseranno Friuli e dorsale appenninica, con locali brevi piovaschi su Triestino, dorsale tosco-emiliana e localmente marchigiana, in esaurimento entro sera. Temperature in aumento con massime fino a 24/25°C sulle zone interne sarde, 25/26°C su Materano e Sicilia interna.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: giornata in prevalenza stabile e soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, con cieli diffusamente sereni o al più parzialmente nuvolosi grazie al rinforzo dell’alta pressione; tuttavia durante il pomeriggio si potranno avere maggiori addensamenti sull’Appennino Toscano e Umbro-Marchigiano con sporadici brevi rovesci non esclusi, in particolare sui settori a confine con Romagna e Marche. Temperature in ulteriore aumento nelle massime, con punte di 24-26°C. Venti deboli occidentali o di brezza; locali rinforzi lungo le coste. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Mercoledì giornata stabile e prevalentemente soleggiata, con cieli sereni o al più poco o parzialmente nuvolosi nelle ore pomeridiane sui settori interni; variabilità pomeridiana a ridosso dell’Appennino, associata a locali e brevi piovaschi sull’Appennino Tosco-Emiliano e settori confinali tra Romagna e Marche. Locali foschie o banchi di nubi basse tra notte e mattino a valle e localmente sulle coste della bassa Toscana. Si apre da giovedì una breve fase decisamente più stabile, con ulteriore rinforzo dell’alta pressione a favore di giornate dal cielo sereno o poco nuvoloso e dal clima diurno più caldo; punte massime di 24-26°C, specie tra Lazio, Umbria e medio-bassa Toscana. Venti a tratti moderati-tesi da Nordest. Probabile guasto dal 1 Maggio, con nuvolosità in aumento e qualche piovasco.

(Fonte: 3B Meteo)