Moglie e figlia accoltellate a Ladispoli: le condizioni di salute

Ladispoli – Il 21 aprile l’accoltellamento. Un 49enne ha accoltellato moglie e figlia per poi tentare di suicidarsi. Un dramma che si è consumato tra le mura domestiche in una casa di Ladispoli.

La 17enne è stata ricoverata al Bambin Gesù, ma le sue condizioni non destano preoccupazione, l’uomo al Gemelli, mentre la moglie al San Camillo in condizioni gravissime.

L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, è intervenuto con una nota sulla vicenda e ha reso noto: “Oggi ho ricevuto una notizia positiva dalla direzione strategica dell’azienda ospedaliera San Camillo di Roma, Silvia, la donna accoltellata dal marito, ha parametri stabili ed in lieve miglioramento ed è stata tolta la dialisi con la ripresa delle attività funzionali. La prognosi rimane riservata dicono dalla direzione strategica. Facciamo tutti il tifo per Silvia, sperando che presto possa riprendere la piena funzionalità. Un ringraziamento va a tutte le equipe del San Camillo impegnate e che stanno continuamente monitorando l’evoluzione della situazione clinica”.

Intanto per l’uomo, piantonato all’ospedale Gemelli, è arrivata nei giorni scorsi la convalida dell’arresto per tentato duplice omicidio. Il giudice ha disposto, inoltre, nei confronti del 49enne, appena le sue condizioni di salute lo permetteranno, la detenzione in carcere, ritenendo possibile il pericolo di reiterazione del reato anche dai domiciliari e di inquinamento delle prove.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ladispoli, clicca su questo link