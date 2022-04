Pomezia e il Pnrr per lo sport, richiesti finanziamenti per progetti a Campo Ascolano e Selva dei Pini

Pomezia – Il Sindaco e la Giunta hanno deliberato la richiesta di finanziamento per due progetti relativi ai fondi Pnrr “Sport e inclusione sociale”:

– realizzazione di un impianto sportivo polivalente in località Campo Ascolano per un totale di 1.747.000 euro

Realizzazione di una palestra comunale polivalente (basket, pallavolo, calcio a 5) con spogliatoi, ufficio, locale tecnico bagni. Camminamenti esterni, marciapiede e parcheggio.

– rigenerazione e potenziamento del complesso sportivo comunale sito in località Selva dei Pini per un totale di 745.000 euro

Rifacimento completo del campo da calcio con erba sintetica di ultima generazione; rigenerazione dei 5 campi da tennis in terra rossa; potenziamento per il tennis delle strutture esterne, d’accoglienza, di gioco, del verde, recinzioni, spalti e completo rifacimento spogliatoi con la demolizione di strutture esistenti e l’installazione di prefabbricati ad uso spogliatoio nuovi.

“Continuiamo a lavorare per cogliere al volo la grande opportunità che i fondi messi a disposizione dal PNRR rappresentano per il nostro territorio – ha commentato il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – I progetti presentati ci consentirebbero di realizzare una struttura sportiva di ultima generazione a Campo Ascolano, in un quartiere in cui c’è urgente necessità di creare spazi di aggregazione e socialità, in particolare per i più giovani, rispondendo concretamente alla richiesta della scuola di creare un polo dedicato ai ragazzi. Inoltre, gli interventi di rigenerazione e potenziamento delle strutture sportive già presenti a Selva dei Pini andrebbero a valorizzare una delle aree più amate e frequentate dalla cittadinanza, in particolare per ciò che riguarda l’attività fisica e sportiva”.

