Roma – Incidente tra un’auto e un treno in prossimità del passaggio a livello, a Morlupo (Roma). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Roma. Come fanno sapere gli stessi Vigili del Fuoco, il conducente dell’auto è rimasto lievemente ferito ed è stato assicurato alle cure del 118. Non risultano altre persone coinvolte.

Foto 2 di 2