Si ferma il campionato di calcio in Ucraina: non c’è assegnazione dello scudetto

E’ stato definitivamente fermato e annullato il campionato di calcio in Ucraina. Riuniti in un’assemblea generale i club ucraini hanno deciso di terminare anticipatamente il torneo. la Lega Calcio ucraina non assegnerà il titolo del 2022.

“La classifica al 24 febbraio 2022 sarà la classifica finale per la stagione 2021-2022 e non verrà assegnato alcun titolo”, ha diffuso la nota della Premier League ucraina (UPL) pubblicata sul sito web ufficiale. “Questa decisione è stata sottoposta all’approvazione del comitato esecutivo della federazione calcistica ucraina”, ha affermato l’UPL.

C’è lo Shakhtar Donetsk in cima alla classifica attuale, ma la squadra di De Zerbi, in tour per l’Europa per promuovere la pace nel mondo e leader indiscusso del campionato davanti alla Dinamo Kiev, non vince quindi il titolo di campione. Dovrebbe tuttavia ottenere il primo posto di qualificazione con l’accesso ai turni preliminari di Champions League, così come la Dinamo, che è seconda.

L’invasione dell’Ucraina ha impedito la ripresa del campionato al termine della pausa invernale.

