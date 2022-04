Volley: addio a Emanuele Provvedi, allenatore dell’Asd Montesacro Roma

Roma – Una improvvisa tragedia ha colpito l’Asd Montesacro Roma di volley. Una delle squadre di pallavolo più importanti della Capitale ha perso uno dei coach, Emanuele Provvedi. I funerali oggi pomeriggio.

Di seguito la nota della società diffusa sulla pagina ufficiale Facebook

“La ASD Montesacro Roma comunica l’improvvisa e prematura scomparsa di Emanuele Provvedi, Allenatore del settore pallavolo.

Ci stringiamo tutti attorno al fratello Domenico e alla sua famiglia in questo tragico momento.

Per la giornata di oggi sono sospese le attività della pallavolo agonistica mentre per la giornata di domani saranno sospese tutte le attività sportive in tutte le sedi via Pintor, Buenos Aires, PalaFucini e calcio a 5. Per ulteriori informazioni potete contattare i rispettivi allenatori.

Invitiamo tutti quanti ad un momento di riflessione e di preghiera per il nostro adorato Emanuele”.

(foto@AsdMontesacroRomaFacebook)

