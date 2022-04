Anzio – Proseguono le opere di riqualificazione del Parco di Villa Adele e sono in corso i lavori anche per la ristrutturazione del Museo Archeologico e per l’istituzione della nuova sede del Museo dello Sbarco.

“Sarà ultimato l’intervento di riqualificazione del Parco di Villa Adele, con le opere di manutenzione dei giardini e con la cura della nuova area giochi, istituita dall’Amministrazione”. A dichiararlo in una nota stampa, è il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento ai lavori in corso al Parco di Villa Adele, con l’edificio storico del Museo Archeologico e con la nuova sede istituzionale del Museo dello Sbarco oggetto di un importante intervento di ristrutturazione.

