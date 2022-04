Biodistretto Etrusco Romano, un’estate di eventi e degustazioni: il programma

Fiumicino – “Un insieme di iniziative itineranti, organizzate grazie ai finanziamenti europei dal Biodistretto Etrusco Romano, di cui il Comune è socio, vedrà protagonista l’agricoltura nei prossimi mesi”. Ad annunciarlo è l’assessore alle Attività produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli.

“Un calendario ricco di eventi che metterà al centro la conoscenza dell’agricoltura biologica, il tema della multifunzionalità, la sicurezza sul lavoro in agricoltura, la salubrità dei prodotti e tanto altro ancora – prosegue l’assessora -. Insieme alle attività di informazione, sono previsti momenti di degustazione e conoscenza dei prodotti locali e visite alle aziende agricole”. Gli appuntamenti si svolgeranno lungo tutto il periodo estivo fino a settembre.

“Questi eventi – aggiunge il presidente del Biodistretto Etrusco Romano, Massimiliano Mattiuzzo – rientrano in una cornice di progetti europei e regionali più ampi di sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno; fanno inoltre riferimento al programma di sviluppo rurale del Lazio”. Gli eventi sono gratuiti e rivolti a tutti. Ecco il calendario degli eventi ad oggi programmati:

– Aprile: 30 – presso l’azienda agricola Caramadre

– Maggio: 15 – presso il Borgo di Tragliata 21- presso l’azienda agricola Caramadre e Merz

– Giugno: 11 – presso l’azienda agricola di Torre in Pietra 18- presso l’azienda agricola Merz

– Luglio: 31 – presso il Borgo di Tragliata

– Agosto: 5/6 – presso il Podere 676, in collaborazione con Aries Sistemi

Gli appuntamenti di settembre saranno comunicati successivamente. Ulteriori informazioni e riferimenti saranno disponibili sul sito e sulla pagina Facebook del Biodistretto Etrusco Romano.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link