Castelli Romani, in giro su un’auto a noleggio con cocaina e hashish: arrestato

Castelli Romani – Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato a Montecompatri un 25enne della zona, dopo averlo sorpreso con 54 grammi di cocaina e 73 di hashish.

Il giovane è stato fermato da una pattuglia del Gruppo di Frascati durante un giro di perlustrazione mentre era alla guida di un’autovettura a noleggio in compagnia di un coetaneo, trovato a sua volta in possesso di una dose di hashish.

Il primo, che deteneva anche 10mila euro in contanti, è stato giudicato con rito “direttissimo”, mentre il secondo è stato segnalato al Prefetto di Roma quale assuntore di stupefacenti.

La droga sequestrata, considerato l’elevato grado di purezza, avrebbe fruttato sulle piazze di spaccio circa 18 mila euro.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo messo in atto dalla Guardia di Finanza della Capitale per il contrasto dei traffici illeciti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.