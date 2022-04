Consiglio dei Cardinali: Ucraina, riforma della Curia e ruolo della donna nella Chiesa i temi della riunione

Città del Vaticano – Il 25 aprile 2022, alla presenza del Santo Padre, è iniziata la 41ma sessione del Consiglio di Cardinali, la prima dopo la pubblicazione della Predicate Evangelium. All’incontro erano presenti le loro Eminenze, i Cardinali Giuseppe Bertello, Oscar A. Rodriguez Maradiaga, S.D.B, Reinhard Marx, Sean Patrick O’Malley, O.F.M. Cap., Osvald Gracias, Fridolin Ambongo Besungu, O.F.M. Cap., insieme al Segretario del Consiglio, S.E. Mons. Marco Mellino. Assente il Cardinale Pietro Parolin per impegni istituzionali in Messico. Dopo la preghiera, il Cardinale Oscar Maradiaga, Coordinatore del Consiglio, ha rivolto un saluto al Santo Padre e ai membri.

In seguito, si è aperta la riflessione in merito alla guerra in Ucraina e la conseguente situazione sociopolitica, ecclesiale ed ecumenica. Il Santo Padre ha riferito delle diverse iniziative intraprese da lui, dal Segretario di Stato e dalla Segreteria di Stato per perseguire la pace. Ne è seguito un momento di riflessione tra Membri i quali hanno sostenuto e incoraggiato il Santo Padre nella sua instancabile attività per la soluzione del conflitto in atto. A seguire ogni Cardinale ha presentato la situazione sociopolitica ed ecclesiale del proprio Continente di provenienza approfondendo temi quali: pace, salute, povertà, situazione politiche fragili e problemi pastorali delle Chiese locali.

Nella sessione mattutina di martedì 26 il Consiglio ha discusso il tema del cambiamento climatico e la COP27 che si terrà in Egitto a novembre 2022. Attorno alla domanda “Possiamo noi, come Chiesa, insieme ad altre Confessioni e Religioni, dare voce a queste preoccupazioni?”, il Card. Fridolin Ambongo Besungu ha argomentato analizzando la situazione mondiale, le necessità e le aspettative nei confronti della COP26 Glasgow, con uno sguardo speciale alle preoccupazioni dei Paesi poveri dell’Asia, America Latina, Africa e Oceania.

Nella sessione pomeridiana del 26 il Consiglio ha proseguito lo studio, iniziato nella sessione dello scorso febbraio, sul tema della donna nella Chiesa, con una relazione, in prospettiva pastorale, tenuta da Suor Laura Vicuña, indigena dell’Amazonia (Brasile) e appartenente ad una Congregazione della Famiglia Francescana. È seguito un dibattito fra i membri del Consiglio e la relatrice.

Nella sessione di mercoledì 27 è continuata la riflessione sul tema del Servizio Diplomatico della Santa Sede, del ruolo e delle attività dei Nunzi Apostolici, introdotta da una relazione del Card. Osvaldo Gracias, seguita da un dibattito fra i partecipanti.

Ultimo tema affrontato sono state le indicazioni per l’implementazione della Costituzione Apostolica Predicate Evangelium nella Curia Romana, suggerendo un possibile processo di azioni che accompagnino l’implementazione della nuova legislazione e che preveda altresì la valutazione dei passi conseguiti e le sfide da assumere. La riunione è terminata ieri con la preghiera del Regina Coeli; il prossimo appuntamento è fissato per il mese di giugno di quest’anno.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte