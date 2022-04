Crippa-Battocletti puntano al primato nei 5 km: gli azzurri alla Adidas Road to Records

5 km per un primato. Saranno impegnati in Germania gli azzurri plurimedagliati Yeman Crippa e Nadia Battocletti. Entrambi parteciperanno alla Adidas Road to Records organizzata dallo sponsor tecnico che li segue.

Il 30 aprile potranno scrivere un’altra pagina indelebile della storia del mezzofondo azzurro. Crippa possiede i primati nei 3000, 5000 e 10000 metri, insieme al recente record conquistato in mezza maratona, strappato al compagno di squadra di Nazionale e alle Fiamme Oro Eyob Faniel. Nei 5 km Crippa ha già un primato personale e italiano di 13’20 stabilito il 31 dicembre alla BoClassic di Capodanno. Yeman sarà ancora in gara a metà maggio nei 10000 per migliorare il tempo di Doha.

La Battocletti è freschissima del record ottenuto alla due miglia del Wdm Night. Nella categoria femminile l’azzurra ha già un primato personale nei 5km e non dovrebbe avere problemi ad accorciare il crono di 15’45. Sarà impegnata in Diamond League Nadia e nei 3000 metri.

Entrambi puntano ai Mondiali di luglio.

(foto@Colombo/Fidal)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.