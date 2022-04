Europeo Supermosca di pugilato, derby italiano Silva-Di Stefano per il titolo

Roma – Il prossimo 30 aprile il PalaSantoro di Roma sarà il proscenio di una grandissima serata di Boxe Femminile targata Phoenix Gym e OPI 82. Incontro principale della serata sarà la sfida per l’Europeo dei Supermosca tra la romana Stephanie Silva (5v) e la torinese Giuseppina Di Stefano (5v1s). Disfida per la corona europea che sarà, quindi, uno spettacolare Derby tricolore trasmesso in diretta streaming su www.repubblica.it Un ritorno mediatico importante per un evento tutto al femminile, il primo organizzato in Italia.

Una sfida molto attesa dalle due boxer che si confronteranno sulla distanza delle dieci riprese da due minuti ciascuna. Stephanie Silva, 26 anni, ha debuttato nei PRO nel 2021 con il suo attuale allenatore, il Maestro Simone D’Alessandri (Phoenix Gym). Dopo il calcio femminile e la Kick boxing ha scelto la boxe e da dilettante, allenata dalla madre e tecnico sportivo Gloria Anticoli, è stata campionessa italiana nel 2015 (46-48 Kg), vicecampionessa nel 2014, 2016 e 2017, ha vinto il bronzo ai Campionati UE 2013 ed agli Europei 2016. Giuseppina Di Stefano, 37 anni, ha debuttato nei PRO nel 2019 con il suo allenatore, il Maestro Dino Orso (All Boxing Team) ed ha anche lei un passato nel dilettantismo, iniziato tardi, a 29 anni, in cui ha vinto la medaglia di bronzo agli Assoluti nel 2016 (Kg. 54).

“Conosco molto bene Stephanie – queste le parole della Di Stefano -, è una boxer con un ottimo gioco di gambe ed un’eccellente scelta di tempo nel portare i colpi. Penso di non avere i favori del pronostico, ma sono sicura di essermi preparata al meglio, grazie al sapiente lavoro fatto con il Maestro Dino Orso, per questo straordinario Derby tricolore con in palio il titolo d’Europa”.

“L’ultima fase della preparazione – commenta la Silva -, che è andata molto bene, l’abbiamo fatta a Londra. Il lavoro, anche a detta del mio Maestro Simone D’Alessandri, è stato fatto nella maniera migliore in vista di un match che si preannuncia molto difficile, viste le indubbie qualità della mia avversaria. Mi sento pronta e darò tutto per conquistare la cintura di campionessa d’Europa.”

L’intero evento, che sarà trasmesso in diretta sul Canale Youtube Ufficiale della FPI (FPIOfficialChannel), ha in programma 4 match di sottoclou.

Nei Mosca Martina Bernile (3v1s1p), già campionessa italiana della categoria, si confronterà con la spagnola Buchra El QUassi (3v1s3p). La Superwelter Mahjoubs Outbil (3v) salirà sul ring con la serba Aleksandra Vujovic (4v17s2p). La Superleggeri Alessia Vitanza, al suo debutto tra i pro, si troverà di fronte la serba Ksenjia Medic (2v23s2p). Nei gallo, infine, combatterà Simona Salvatori (5v) contro la greca Panagiota Zervoudaki (1p)

A latere della kermesse, sarà organizzata anche una tavola rotonda che avrà come oggetto la delicata tematica riguardante “La violenza sulle donne e la disparità di genere. La capacità del pugilato di abbattere simili barriere”, a cui parteciperanno importanti personaggi del mondo della boxe come Giovanni de Carolis, Sara Corazza, Rolando Grossi, Simona Salvatori, nonché figure di rilievo del mondo della cultura, dell’informazione e dello spettacolo. (fpi.it)(foto@UfficioStampaFederpugilistica)

