Fiumicino, il 3 maggio apre lo sportello di Acea Ato 2 in piazza Grassi

Fiumicino – “Il prossimo martedì 3 maggio alle ore 11 in Piazza Grassi insieme al sindaco Esterino Montino e al presidente di Acea Ato 2 Claudio Cosentin inaugureremo un nuovo sportello Acea Ato 2 dove sarà possibile stipulare contratti, effettuare volture e tutte le procedure legate ai contratti Acea. Nell’ufficio di Piazza Grassi ci sarà un operatore sempre collegato agli uffici di vai Ostiense, oltre a una persona del mio assessorato che supporterà gli utenti nelle procedure così da agevolarle e renderle più rapide. Invito dunque la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione del prossimo 3 maggio”. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia.

