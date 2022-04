Fiumicino, l’incontro di Forza Italia: “Prioritarie le opere pubbliche su tutto il territorio”

Fiumicino – Un incontro per parlare del presente e del futuro della città: si è riunito oggi, 28 aprile 2022, il partito di Forza Italia Fiumicino per fare il punto sulle necessità del territorio e della cittadinanza. Alla riunione hanno partecipato gli esponenti di spicco del partito, come il capogruppo Alessio Coronas, il coordinatore cittadino Raffaello Biselli e ancora Rossella Angius, Giancarlo Petrarca, Nando Romani, il gruppo storico e il gruppo giovani.

“Tra gli argomenti trattati – spiega il capogruppo Alessio Coronas – abbiamo dato priorità alle azioni che devono essere messe concretamente in atto sul territorio di Fiumicino. Ad esempio, abbiamo proposto la realizzazione di un passaggio pedonale su via della Scafa, in prossimità del luogo dove è avvenuto il tragico incidente (leggi qui) in cui ha perso la vita una nostra concittadina qualche giorno fa. In quel tratto di strada, infatti, è molto pericoloso transitare a piedi o con qualsiasi altro mezzo che non sia un’automobile, essendo una via molto trafficata”.

“Tra le altre proposte, è stata fatta presente anche la necessità che il Comune cominci ad occuparsi delle opere pubbliche sparse su tutto il territorio, – conclude Coronas – invece di concentrarsi solamente sulla parte estetica ed edilizia della città”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link