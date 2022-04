Hamilton: “Sto creando il mio capolavoro. Decido io quando finire”

E’ una stagione complicata quella di Lewis Hamilton in Formula Uno. Anche a Imola ci sono stati problemi alla monoposto, ma il campione inglese, che ha scritto pagine indimenticabili con la Mercedes e nel circuito del mondiale, non vuole mollare. E se si susseguono, almeno così sembra, voci sul suo ritiro, è lui stesso a smentire i fatti. E lo fa sulla sua pagina ufficiale Instagram.

Lewis scrive: "Al lavoro per il mio capolavoro, sarò io a decidere quando sarà finito". Con il cuore va oltre l’ostacolo. E i tifosi attendono il miglior Hamilton, quello che ha incantato l’intero mondo della F1.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Il Faro online - Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.