Il Bologna vince con l’Inter e corre al Sant’Orsola: sorpresa a Mihajlovic

Bologna – Mentre il loro mister lotta per vincere la partita più importante in ospedale a Bologna, i giocatori rossoblù vincono contro la gigante Inter in casa e corrono a festeggiare con l’allenatore ricoverato per leucemia. Vincerà con loro e per loro Sinisa Mihajlovic.

Al ritorno della malattia, l’ex calciatore della Nazionale serba e della Lazio, tra le altre squadre di cui ha vestito la maglia, lo ha promesso. E allora, non ha smesso di seguire i suoi giocatori, che allena anche da lontano e che guida in campo. Con il cuore per Sinisa il Bologna si è presa tre punti preziosi contro i nerazzurri e dopo aver trionfato tutti sono corsi al Sant’Orsola per fare una sorpresa proprio a Mihailovic.

Quest’ultimo si è affacciato alla finestra della sua stanza e ha salutato felice i giocatori. Lo hanno acclamato e applaudito dal cortile sottostante. Una squadra è tale, anche nei momenti difficili. Per vincere insieme.

(foto@bolognafc.it)

