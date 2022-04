L’Ue premia l’isola di Ventotene con il “Marchio del patrimonio europeo”

Ventotene – Il Comune di Ventotene ha ricevuto il riconoscimento da parte dell’Unione Europea del “Marchio del patrimonio europeo” come luogo che sostiene e promuove i valori dell’Europa. Lo fa sapere, tramite i canali social, il Comune dell’isola pontina.

“La richiesta – precisano – è stata predisposta nel 2021 da Renato Di Gregorio, responsabile del Progetto Europa di Ventotene, per conto dell’Amministrazione guidata dal sindaco Gerardo Santomauro che ha voluto e sostenuto l’iniziativa. Il riconoscimento sarà ritirato il 13 giugno prossimo a Strasburgo”.

“Ora gli impegni assunti e formalizzati nel documento predisposto per concorrere alla gara europea vanno mantenuti. Il Tavolo Europa costituito a Ventotene nel 2017 contribuirà a sviluppare le iniziative previste proseguendo quanto è stato realizzato per l’isola dal 2017 al 2021 con il Sindaco Santomauro”, conclude la nota.

