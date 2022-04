Megan Fox e il suo compagno bevono l’una il sangue dell’altro: “E’ un rituale”

Los Angeles – Megan Fox e il suo compagno Machine Gun Kelly – all’anagrafe Colson Baker – bevono l’una il sangue dell’altro. L’attrice 35enne, all’edizione britannica di Glamour, fa luce – più o meno – sull’abitudine confessata a gennaio, quando la coppia si è ufficialmente fidanzata: “Ho detto sì… e poi abbiamo bevuto il sangue l’una dell’altro”, aveva detto l’attrice. Ora, il chiarimento. “Credo che la gente sia stata fuorviata, le persone immaginano che beviamo il sangue dai calici come nel Trono di Spade. Si tratta solo di poche gocce ma, sì, in alcune occasioni beviamo il sangue esclusivamente per propositi rituali”. “Io – aggiunge – leggo i tarocchi, sono appassionata di astrologia e mi dedico ad una serie di pratiche metafisiche e meditazioni. Mi dedico a rituali quando c’è novilunio e plenilunio. Quando lo faccio”, bere il sangue “è un passaggio e viene fatto per un motivo. E’ una situazione controllata in cui ci diciamo ‘versiamo qualche goccia di sangue e beviamola’”. (fonte Adnkronos)