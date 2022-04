Fondi – “Dopo la dichiarazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fondi che martedì dopo Pasqua sarebbero iniziati i lavori presso lo svincolo di Ponte Selce, ci aspettavamo che entro pochi giorni sarebbero iniziati i lavori, almeno preparatori, per mettere ordine in questo importante nodo viario per la città”.

A ricordare l’impegno assunto dall’amministrazione comunale è Fondi in Azione.

Foto 2 di 2



“Abbiamo aspettato anche qualche settimana – prosegue in una nota – , per evitare di sembrare di essere inutilmente provocatori, dando un ragionevole margine di ritardo all’inizio dei lavori, invece la montagna ha partorito il solito topolino, l’inizio dei lavori dichiarati dall’Assessore si sono concretizzati in un cartello posto sul ponte in cui si presenta la sistemazione viaria, senza indicare il giorno di inizio dei lavori, a malapena indicando il costo, la ditta e la durata dell’intervento (192 giorni, speriamo siano solari anziché lavorativi!).

Tuttora, quindi, non abbiamo idea di quando inizieranno i lavori di sistemazione.

Domandiamo ora noi di Fondi in Azione, in questo doveva consistere l’inizio dei lavori?

In pratica un mese di richieste, dopo oltre due anni di ‘sperimentazione’ e il disagio dei Jersey che, essendo vuoti, si spostano al minimo colpo di vento, ottenendo l’effetto opposto per cui sono preposti, ovvero la canalizzazione del traffico, la cittadinanza ottiene un cartello, quasi anonimo, in cui si dice che si farà una nuova canalizzazione del traffico, indicando a malapena il come, e omettendo il quando?

Quale martedì di Pasqua dovremo aspettare per avere l’apertura del cantiere, e anche la modalità operativa dello stesso, visto che parliamo di uno svincolo importante per la città di Fondi, e con l’approssimarsi dell’estate sicuramente si congestionerà ulteriormente?

Invitiamo l’Assessore e la Giunta a dare risposte ai cittadini e risolvere le loro problematiche, non a imbarcarsi in mirabolanti opere, che rischiano di essere un danno per la collettività”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fondi clicca qui