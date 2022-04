Proseguono i lavori per l’allestimento della prima area fitness pubblica di Anzio

Anzio – Proseguono spediti i lavori, lungo la litoranea, per l’allestimento della prima area fitness pubblica a cielo aperto della Città di Anzio, collegata al percorso pedonale e posizionata a ridosso del nuovo Belvedere sul Mare, ultimato dall’Amministrazione De Angelis.

“Ultimato il montaggio dei cinque moduli per il fitness, – informa il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – l’intervento prosegue con la messa in opera del tappetino antitrauma, che a breve consentirà la pratica libera ed all’aria aperta dell’attività sportiva”.

