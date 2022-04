Pugilato, Ceglia sul ring per l’Europeo dei pesi leggeri

Il pugile italiano Gianluca Ceglia sale sul ring il prossimo 30 aprile per giocarsi l’Europeo dei pesi leggeri. La location scelta è quella del Point Sainte Maxence in Francia e salirà sul ring contro Yvan Mendy.

Al Gymnase de Salamandre l’azzurro punterà alla storia e il vincitore sfiderà poi Edis Tatli.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su www.fight-nation.com

