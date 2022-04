Rendiconto, il Comune di Fiumicino chiude il 2021 senza anticipazioni di cassa

Fiumicino – “Ancora una volta, come accade da parecchio tempo a questa parte, il Comune di Fiumicino approva il rendiconto della gestione per l’esercizio 2021, composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, nei termini di legge, ovvero entro il 30 aprile dell’anno successivo”. A parlare, a margine del Consiglio comunale, è l’assessore al Bilancio, Anna Maria Anselmi.

“Una gestione attenta da parte della nostra Amministrazione – prosegue Anselmi – ha fatto sì che si siano conseguiti buoni risultati rispetto all’andamento del 2020, per cui l’ente non risulta essere in dissesto finanziario. Un risultato eccellente. Si considerino questi due dati: siamo partiti nel 2015 con meno 45 milioni, c’era un indebitamento importante, compresi gli investimenti fatti precedentemente. Oggi chiudiamo il nostro consuntivo con meno 37, significa che stiamo migliorando a circa di quasi 2 milioni l’anno in meno. Forse è la seconda volta che chiudiamo senza anticipazione di cassa. Anni fa era a 12-13 milioni di euro, adesso chiudiamo addirittura in positivo, 5 milioni in positivo, nonostante 35 milioni di investimento. A testimonianza di una gestione economica oculata e virtuosa”.

