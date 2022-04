Sabaudia, domani l’intitolazione del Teatro Fiamme Gialle a Filippo Mondelli

Sabaudia – Domani 29 aprile 2022 non sarà un giorno come tanti altri. Infatti, sarà un anno dalla prematura scomparsa del campione del mondo di canottaggio Filippo Mondelli, canottiere delle Fiamme Gialle e membro del Consiglio Nazionale Coni.

Diverse le iniziative messe in campo dalle Fiamme Gialle per ricordarlo e per onorare la memoria di un ragazzo, capace con la sua tenacia e determinazione, di essere un esempio per tutti quelli che lo hanno conosciuto.

Domani alle ore 11, verrà intitolato a lui il Teatro Fiamme Gialle di Sabaudia, situato nel centro città, adiacente la caserma del III Nucleo Atleti che, dall’8 maggio 2018, giorno in cui Filippo entrò a far parte della Guardia di Finanza, è diventata la sua seconda casa. Saranno presenti oltre ai famigliari e agli amici della famiglia Mondelli, numerose Autorità sportive, tra cui il vice presidente vicario del Coni Silvia Salis e il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale, Autorità civili e militari, tra cui il prefetto di Latina Maurizio Falco e il generale ispettore della Guardia di Finanza Sebastiano Galdino.

È in corso di svolgimento in questi giorni la “Challenge Filippo Mondelli”, gara promozionale di indoor rowing, organizzata dalle Fiamme Gialle insieme alla Beat It Indoor Rowing Onlus, con il patrocinio della Federazione Italiana Canottaggio e l’ausilio di Concept 2 Italia, con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla lotta contro il cancro e devolvere il ricavato all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ospedale che ebbe in cura Filippo.

Sono più di 600 gli iscritti da tutta Italia e da diverse parti del mondo che in questi giorni stanno gareggiando sulla distanza di 500 metri. Grazie all’interessamento di World Rowing, la Federazione internazionale di canottaggio, alcuni iscritti all’evento benefico provengono da Usa, Canada, Francia, Gran Bretagna, Svizzera Germania e addirittura dalla Namibia e dall’isola caraibica di Antigua e Bermuda.

Per quanto riguarda l’Italia, le Fiamme Gialle con 101 iscritti è la società con più partecipanti, seguita dalla Canottieri Moltrasio con 82, dal Circolo Canottieri Aniene con 81 e dalla Canottieri Cernobbio con 70 partecipanti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport