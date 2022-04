Tennisti russi agli Internazionali d’Italia, Vezzali: “In corso approfondimenti di tipo formale”

Dal 2 al 15 maggio si svolgeranno a Roma gli Internazionali d’Italia. Si delinea in questi giorni la discussione del momento: no ai tennisti russi e bielorussi, sulla linea di Wimbledon. Sarà così anche per l’Italia? Ne parla il Sottosegretario allo Sport, che svela: “Il Cio ha dettato delle linee da seguire, delle indicazioni alla federazioni Internazionali. L’Italia è in sintonia con le linee decise dal Comitato Olimpico. Per la partecipazione agli Internazionali è diversa da Wimbledon. Sono in corso approfondimenti di carattere formale“.

Le considerazioni di Valentina Vezzali arrivano direttamente dall’evento ‘Il Foglio a San Siro’, nel quale stanno partecipando atleti e addetti ai lavori per descrivere la loro esperienza nello sport.

