Tragedia alla Farnesina, precipita nel vano ascensore: morto un operaio

Roma – Tragedia stamattina, 28 aprile, in uno stabile situato in piazzale della Farnesina.

La Sala operativa dei Vigili del fuoco ha inviato presso il ministero degli Esteri una squadra, la 9/A di Prati, i Saf, gli Usar, in presenza del Capoturno provinciale, per incidente sul lavoro in cui è rimasto coinvolto un operaio, precipitato nel vano ascensore durante le operazioni di manutenzione.

All’arrivo dei soccorritori veniva purtroppo constatato il decesso dell’operaio.

Si provvedeva alla messa in sicurezza dell’area interessata e successivamente al recupero del corpo. Erano presenti sul posto il 118 e le Forze dell’Ordine.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.