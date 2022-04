Usura ed estorsioni a Ostia: Maricetta Tirrito e Valeria Grasso incontrano gli imprenditori

Ostia – Un momento di condivisione, ascolto e sensibilizzazione: si terrà domani, 29 aprile 2022, ad Ostia il Convegno su usura ed estorsioni, in Piazza Anco Marzio. L’incontro, previsto inizialmente per il 13 aprile, vedrà la presenza di Valeria Grasso, responsabile del Dipartimento regionale Antiracket e antiusura di Forza Italia e Maricetta Tirrito portavoce del Co.G.I. (Comitato Collaboratori di Giustizia).

Quello dell’usura è un tema molto sentito in tutta Italia: sono circa 90mila le aziende che hanno chiuso i battenti e 600mila sono a rischio fallimento. Ma sul litorale romano si fa sentire ancor di più: “Il racket mafioso è radicato ed infiltrato nel tessuto sociale ed economico del nostro territorio – afferma Maricetta Tirrito -. Lo stesso tessuto da cui dobbiamo produrre gli anticorpi per debellare questa piaga”.

“Avere la possibilità di diffondere questo messaggio a molte più persone è una grande occasione – sottolinea Tirrito -. E con questa giornata dedicata agli imprenditori di Ostia, non vogliamo sprecarla. Il Convegno avrà, infatti, un duplice scopo: da un lato si pone l’obiettivo di strappare il velo di omertà che cela queste pratiche mafiose, dall’altro vogliamo fornire ai commercianti gli strumenti necessari per uscire dall’incubo dell’usura”.

“Sono orgogliosa delle tante adesioni ricevute – spiega Valeria Grasso, imprenditrice che ha avuto il coraggio di alzare la testa e di opporsi alla mafia -. Affrontando questi argomenti, parlando con chi li ha vissuti in prima persona o potrebbe viverli, vogliamo convincere gli imprenditori a non mollare, a non cadere nel vortice dell’usura ed a non vederla come un’ancora di salvataggio per mandare avanti la propria attività, fatta di anni di sacrifici e duro lavoro”.

