Anzio, è online l’avviso pubblico dedicato ai centri estivi per minori

Anzio – L’Assessore alle politiche sociali della Città di Anzio, Velia Fontana, rende noto che, sul sito istituzionale www.comune.anzio.roma.it e sulla pagina Fb dell’Ente, è online l’avviso pubblico dedicato ai centri estivi per minori e per le persone con disabilità.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica, entro il 13 maggio 2022, all’indirizzo di posta elettronica centriestivi@comune.anzio.roma.it .

I soggetti/associazioni/società interessate potranno “scaricare” il modulo della domanda dal sito www.comune.anzio.roma.it .

Per qualsiasi informazione sarà inoltre possibile contattare il numero 06 -98499475/409. Posta elettronica: centriestivi@comune.anzio.roma.it

http://pubblicazioni.saga.it/publishing/AP/docDetail.do?docId=294571&org=anzio

