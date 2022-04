In gara

Atletica, Desalu all’Athletic Elite Meeting nei 150 metri

Il velocista in pista per testare forma e velocità. In gara domani pomeriggio

atletica Fausto Desalu









L’urlo con cui ha lanciato Filippo Tortu mentre gli consegnava il testimone nella finale olimpica di Tokyo è già nella galleria delle immagini più iconiche dello sport italiano. Scatta dall’Arena di Milano la stagione all’aperto del campione olimpico Fausto Desalu, meraviglioso terzo frazionista della staffetta che a Tokyo ha firmato l’impresa leggendaria dell’oro olimpico e del record italiano di 37.50. Domani pomeriggio lo sprinter delle Fiamme Gialle sarà la stella dell’Athletic Elite Meeting che per la nona edizione raduna un bel gruppo di azzurri: Desalu sarà impegnato nella distanza spuria dei 150 metri, specialità nella quale è stata appena eguagliata la migliore prestazione italiana con cronometraggio elettrico per mano di Chituru Ali, domenica scorsa a Rieti con 15.17 (al pari di Giovanni Puggioni nel 1997, mentre quello manuale resta il 14.8 di Pietro Mennea nel 1983). (fidal.it)(foto@Colombo/Fidal) Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

