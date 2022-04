Civitavecchia, notte di paura nella darsena Romana: peschereccio rischia di affondare

Civitavecchia – Questa notte all’ 1.15, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per un peschereccio ormeggiato nella darsena Romana, al limite del galleggiamento.

Gli uomini della Bonifazi si sono portati sul posto con la 17A e gli Specialisti Nautici , Vvf, con la loro motobarca Vfr12.

La tempestiva opera di pompaggio e svuotamento ha scongiurato l’affondamento del peschereccio. In mattinata il natante sarà tirato in secca per accertarsi sulle cause perturbatrici.

