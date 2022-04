Fiumicino – “Il Comune tolga la testa da sotto la sabbia e si assuma le proprie responsabilità rinnovando le concessioni del demanio marittimo fino al 2033. È importante che un Comune che ha 24 chilometri di coste tuteli anche l’economia del blu e i suoi operatori. Da oggi promuoveremo tutte iniziative per tenere alta l’attenzione e sostenere le ragioni del comparto dei balneari. Nei prossimi giorni faremo dei flash mob su tutto il nostro litorale”. E’ quanto si legge in una nota a firma di Mario Baccini, coordinatore del centrodestra e delle liste civiche a Fiumicino, a diffusa a margine di un incontro con i balneari di Fregene.

