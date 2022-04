Curling in carrozzina, l’Italia ai Mondiali con la voglia di fare podio

In due per un sogno iridato. È stato un inverno sin qui da incorniciare per Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, che cercano la consacrazione al Mondiale di wheelchair curling di Lohja, in Finlandia. Per la coppia azzurra, il torneo scatterà sabato 30 aprile alle 8.30 italiane (9.30 locali) con la sfida alla Corea del Sud e quella successiva alle 15.30 contro la Svezia.

Le vittorie nel torneo internazionale di Praga e del titolo tricolore ha dato fiducia al tandem italiano, che sarà guidato dal tecnico azzurro Roberto Maino sul ghiaccio finlandese. Questo il commento di Maino: “L’umore della squadra è molto alto. Orietta e Paolo sono davvero concentrati e preparati. Il ghiaccio ci dirà a che livello siamo rispetto agli altri e sono convinto che sarà un campionato interessante soprattutto perché il primo in veste ufficiale. Sarà una novità per tutti e noi vogliamo dire la nostra”. (foto@Fisg)

