Elezioni 2022, ad Ardea la Lega sostiene il candidato sindaco Fabrizio Cremonini

Ardea – “Abbiamo condiviso la scelta di candidare Fabrizio Cremonini a Sindaco di Ardea, sapendo di poter contare su un profondo conoscitore dei problemi della città e di ciò che occorre fare per risolverli. Per consentire l’unità del centrodestra abbiamo operato con senso di responsabilità mettendo sempre al centro le cose da fare per Ardea più che le ambizioni di parte”.

Così, in una nota, Tony Bruognolo, segretario provinciale Lega Roma Sud, Luana Ludovici, consigliere comunale e coordinatore locale, e Franco Marcucci, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, che aggiungono: “Cremonini può contare sul sostegno convinto e leale della Lega. Siamo convinti che la coalizione di centrodestra che si è formata sarà in grado di realizzare un progetto politico e amministrativo in grado di rilanciare Ardea, che ha subito cinque anni di mal governo”.

